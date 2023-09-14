Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arsaya atılan sünger ve mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Aynı yerde daha önce de çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olmuş, vatandaşlar yetkililerden gelişigüzel hurda ve çöp atılmasının engellenmesini ve bölgenin temizlenmesini istemişti.

Olay, Sanayi Mahallesi 2069 Sokak üzerine meydana geldi. Sanayi sitesi ek bloklarda sünger ve diğer yanıcı maddelerin bulunduğu boş arsada çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Boş araziye atılan hurda koltuk, sünger ve benzeri malzemelerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılması sonucu çıkan yangın, gökyüzünün siyah dumanla kaplanmasına neden olurken, ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp çevredeki diğer atıklara ulaşmasını önlemiş oldu.

"İş yerlerimizin yanması mı bekleniyor?"

22 Ağustos tarihinde aynı yerde hurdalar yanmış, yangının yaşandığı yerin yakınında iş yerleri bulunan vatandaşlar yangının çıktığı yere hurda ve çöp dökülmesine tepki göstermişti. Yangının yaşandığı yerin bitişiğinde iş yeri bulunan vatandaş, "Malımız, canımız her şeyimiz tehlike altında. Bu yanıcı maddeleri başta olmak üzere komşu esnaf döküyor. Otellerin çöpleri getirilip buraya dökülüyor. Tinerciler de gelip kablo çıkarmak için ateş yakınca yangın çıkıyor. Yetkililerden buraları temizlemesini, buradaki hurda ve çöpleri kaldırmalarını ve dökülmesinin önüne geçmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)