Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arsaya atılan sünger ve mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boş arsaya atılan sünger ve mobilya malzemelerinin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Aynı yerde daha önce de çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden olmuş, vatandaşlar yetkililerden gelişigüzel hurda ve çöp atılmasının engellenmesini ve bölgenin temizlenmesini istemişti.

Olay, Sanayi Mahallesi 2069 Sokak üzerine meydana geldi. Sanayi sitesi ek bloklarda sünger ve diğer yanıcı maddelerin bulunduğu boş arsada çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Boş araziye atılan hurda koltuk, sünger ve benzeri malzemelerin kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılması sonucu çıkan yangın, gökyüzünün siyah dumanla kaplanmasına neden olurken, ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürüp çevredeki diğer atıklara ulaşmasını önlemiş oldu.

"İş yerlerimizin yanması mı bekleniyor?"

22 Ağustos tarihinde aynı yerde hurdalar yanmış, yangının yaşandığı yerin yakınında iş yerleri bulunan vatandaşlar yangının çıktığı yere hurda ve çöp dökülmesine tepki göstermişti. Yangının yaşandığı yerin bitişiğinde iş yeri bulunan vatandaş, "Malımız, canımız her şeyimiz tehlike altında. Bu yanıcı maddeleri başta olmak üzere komşu esnaf döküyor. Otellerin çöpleri getirilip buraya dökülüyor. Tinerciler de gelip kablo çıkarmak için ateş yakınca yangın çıkıyor. Yetkililerden buraları temizlemesini, buradaki hurda ve çöpleri kaldırmalarını ve dökülmesinin önüne geçmelerini istiyoruz" diye konuştu.

Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Sanayi sitesinde hurdalık yangını esnafı isyan ettirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
"Hırsız kızlar" çetesi çökertildi! Son işlerinde yakayı ele verdi!
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Hırsızlar tanınmamak için bakın ne yaptılar! Hırsızlık çetesi suçüstü yakalandı
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Akıllara durgunluk veren olayın sanıkları hakim karşısında, ''Pişmanım, böyle olmasını istemezdim''
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Yardım sever gençler bir gün boyunca garsonluk yapıp kazandıkları parayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı
Son Haberler
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
Denizli’de eski Honaz yolu yenileniyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde bayrak değişimi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Yürekleri burkan cenaze: Kemikleri plastik kutunun içerisinde getirildi
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Pehlivan’dan öğrencilere dijital eğitim desteği
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Satın aldığı otomobil yurt dışı kayıtlı çıktı, Bakın başına sonra neler geldi?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
İndiği mağarada Mide kanaması geçiren ABD'li bilim adamı Mark Dickey, 9 gün sonra sağ salim çıkarıldı
Çok Okunanlar
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Bu gün hava sıcaklığı ne kadar, yağmur var mı? 14 Eylül Perşembe tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Çok konuşulacak gram altın yorumu! Yıl sonunda 2 bin TL olacak uyarısı ''Altın yatırımcısını hiç üzmedi''
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, gram çeyrek ne kadar, Dolar, Euro kaç TL? 14 Eylül Perşembe güncel altın, Dolar, Euro fiyatları
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
Ersan Şen kanal mı kurdu, kanalın adı ne, ne zaman yayına başlıyor, Frekans ayarları nedir?
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başladı, İşte madde madde değişenler...
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
MİT'ten bir nokta operasyon daha! PKK/YPG Suriye Eğitim Sorumlusunu Amude’de etkisiz hale getirdi
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!
Yorumlananlar
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!