Sanayi Sitesi’nde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Ayrıntılar geliyor... Ünlü astrofizikçinin cesedi bulundu Etiketler : şırnak, patlama, Sanayi sitesi



