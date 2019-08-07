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  3. Sanayi Sitesi’nde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Sanayi Sitesi’nde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Sanayi Sitesi’nde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var

Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

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