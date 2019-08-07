Sanayi Sitesi’nde patlama meydana geldi! Ölü ve yaralılar var
Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Şırnak Sanayi Sitesi’ndeki Yediemin otoparkında bulunan yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
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Ünlü astrofizikçinin cesedi bulundu
Etiketler : şırnak, patlama, Sanayi sitesi
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