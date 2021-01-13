Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!

Borsa İstanbul'dan düzenlenen verilere göre, Sanayi üretim Endeksi'nde yükseliş devam ediyor. Kasım ayında, aylık bazda yüzde 1,3 artan sanayi üretim endeksi, yıllık bazda ise yüzde 11 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

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