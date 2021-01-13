EKPSS tercihleri ne zaman 2021? EKPSS tercihi nasıl yapılır?Lefter Küçükandonyadis kimdir, nereli? Ne zaman ve neden öldü? Lefter Küçükandonyadis hayatıEKPSS tercih kılavuzu yayımlandı: Tercih işlemleri başladı!Oğuz Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Instagram adresi ne?Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!Adana'da define aramak için su kuyusu kazdılar! 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi tutuklandıMüge Anlı bugün CANLI İZLE linki 13 Ocak Çarşamba kesintisiz izle| ATV CANLI İZLE linki YOUTUBEEKPSS atama tercihleri ne zaman başlıyor? EKPSS tercihleri başladı mı 2021?Nihat Özdemir'den seyirci açıklamasıWhatsApp'tan hata üstüne hata: Konuşmalar Google'da servis edildi!
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!

Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!

Borsa İstanbul'dan düzenlenen verilere göre, Sanayi üretim Endeksi'nde yükseliş devam ediyor. Kasım ayında, aylık bazda yüzde 1,3 artan sanayi üretim endeksi, yıllık bazda ise yüzde 11 yükseldi.

Sanayi üretim endeksi Kasım ayı verileri açıklandı: Kasım ayında 1,3 yükselişte!

Borsa İstanbul'dan düzenlenen verilere göre, Sanayi üretim Endeksi'nde yükseliş devam ediyor. Kasım ayında, aylık bazda yüzde 1,3 artan sanayi üretim endeksi, yıllık bazda ise yüzde 11 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT