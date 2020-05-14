Sanayi üretimi martta yıllık yüzde 2 azaldı

ANKARA (AA) - Sanayi üretim endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle birçok alanda çalışmalara ara verilirken, sanayi sektöründe uzaktan çalışma veya esnek çalışma modelleri uygulandı.

Bu tedbirlerin yoğunlaştığı mart ayında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 2, arındırılmamış sanayi üretim endeksi ise yüzde 1,3 düşüş gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 düştü.

- Sanayi üretiminde aylık değişimler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 7,1 azaldı.

Söz konusu ayda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 düşüş kaydetti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.

AA Finans'ın Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'nde ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin martta yüzde 2,8 artmasını bekliyordu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama 2017 3,5 4 6,5 8,7 5,3 6,9 14,8 9,6 14,5 8,8 9,9 13,9 9 2018 11,7 9,5 7,4 5,7 5,9 2,2 5,2 1,3 -3,5 -6,2 -7 -9,9 1,3 2019 -7,5 -5 -2 -3,8 -1,5 -3,7 -1,1 -3,8 3,4 3,8 4,9 9 -0,5 2020 7,7 7,5 -2

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık ortalama 2017 6,3 0,5 6,4 7,3 6,2 -2,1 29,4 7,8 18,3 11,4 9,9 10,7 9,1 2018 12,5 9,4 6,6 4,3 6,5 2 7,5 -11,3 3,8 -4,8 -7 -9,9 1,1 2019 -7,5 -5 -4,6 -1,2 -0,1 -9,5 -0,4 -1,7 4,1 2,8 4,1 10 -0,6 2020 7,6 10,5 -1,3













Kaynak: AA