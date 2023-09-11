Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: "Değişim olmazsa temizlik yapılsın"

Sanayi ustaları partikül filtrelerinin bakımını yapmayan dizel araç sahiplerinin büyük bir maliyetle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: "Değişim olmazsa temizlik yapılsın"

Sanayi ustaları partikül filtrelerinin bakımını yapmayan dizel araç sahiplerinin büyük bir maliyetle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Normal sürüş şartlarında 100 bin ile 250 bin kilometrelik kullanım ömrüne sahip dizel partikül filtresi ya da kısa adıyla DPF, otomobilin üretimi sırasında egzoz sistemi içerisine yerleştiriliyor. Filtre sayesinde dizel yakıtın motor tarafından kullanımı sonrasında ortaya çıkan kurumun ve zararlı gazların doğaya direkt salınımı yüzde 80 oranında engellenmiş oluyor. Ancak temiz yakıt kullanılmaması ve araçların kısa mesafelerde sık sık kullanılması partikül filtresinin kısa zamanda tıkanmasına neden oluyor. Partikül filtresinin değişimi hem maliyetli hem de araç içinden bir çok parçanın sökülmesine neden oluyor. Vatandaşlar hem maliyeti düşürmek hem de araçlarından parça sökülmesini istemediği için değişim yerine partikül temizliğini tercih ediyor. Değişimin çok maliyetli olduğunu söyleyen oto tamircisi Bilal Öner, "Kirli yakıt partikül filtresinin tıkanmasına en önemli etken. Yerleşim yeri ufak olduğu zaman araç devrini almadan sürekli vites değişimi yapılması, kısa mesafelerde araç ile gidip gelmekten ötürü partikül filtresi çabuk dolar. Yetkili servisler 80 bin kilometrede değişin önerir. Değişim çok pahalı ve maliyetli olduğu için temizlik uygulamasını hayata geçirdik" dedi.

"Temizliğin 100 bin kilometrede bir yapılmasını öneriyoruz"

Partikül filtresinin tıkanmasıyla ilgili bilgi veren Öner, "Araç fazla yakıt yakar, çekişten düşer, rahat bir şekilde ilerlemez, motor sesi yükselir. Temizlikte ise hiçbir şey sökülmeden sadece egzoz müşürü yani lambada müşürü dediğimiz müşürü sökerek oradan ilaçlar göndeririz. Böylece ilaç partikül filtresinden girerek komple egzoz sistemiyle birlikte temizler. Bunun araçlara çok faydası vardır. Motor gürültüsü azalır, araç rahat bir şekilde kirli havayı dışarıya salar, yakıt tasarrufu sağlar, çekişi arttırır ve araç performansını korur. Biz 100 binde bir yapılmasını öneriyoruz ve temiz ve kaliteli yakıt kullanılmasını tavsiye ediyoruz müşterilerimize" diye konuştu.

Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: "Değişim olmazsa temizlik yapılsın"

Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: "Değişim olmazsa temizlik yapılsın"

Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: "Değişim olmazsa temizlik yapılsın"

Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: "Değişim olmazsa temizlik yapılsın"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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