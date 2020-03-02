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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu

BİLECİK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Osmaneli ilçesini ziyaret etti.Kaymakamlık önünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından karşılanan Büyükdede, toplantı salonunda Bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalar...

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te incelemelerde bulundu

BİLECİK (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Osmaneli ilçesini ziyaret etti.

Kaymakamlık önünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kaymakam Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından karşılanan Büyükdede, toplantı salonunda Bakanlık nezdinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükdede, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA




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