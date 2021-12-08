Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üçüncü kez baba oldu

TBMM'de sürdürülen bütçe görüşmelerinde güzel haberi alan Bakan Varank'ı ilk tebrik eden, bütçe görüşmeleri için komisyon sıralarında yan yana oturduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Varank'ı kutladı. Ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerinden söz alarak Varank'ı tebrik etti. Milletvekilleri de görüşmeler sırasında Varank'ın yanına gelerek tebriklerini iletti.

Daha sonra söz alan siyasi partilerin grup başkanvekilleri Varank'ı tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bütçe görüşmelerine yarım saat ara verilmesinin ardından eşinin doğum yaptığı hastaneye gitti. Yeni doğan kızını gören Varank, daha sonra Meclis'e dönerek bütçe görüşmelerine kaldığı yerden devam etti.

"EVLADIMI GÖRDÜM, ÇOK MUTLUYUZ"

Mustafa Varank, TBMM şeref merdivenlerini çıkarken kendisini tebrik eden gazetecilere, "Evladımı gördüm, çok mutluyuz. Görevimize geri geldik." dedi.

BİR ERKEK BİR KIZ ÇOCUĞU VARDI

14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde iki çocuğu bulunan Varank, çifti üçüncü kez evlat sevinci yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Varank ve eşinin tebrik etti. Bakan Soylu paylaşımında, "TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken, Sn. Mustafa Varank Bakanımızın kız evladının dünyaya geldiği haberi hepimizi sevindirdi. Bakanımızı ve kıymetli eşi Esra Hanımefendi'yi tebrik ediyorum. Rabbim, ülkesine ve Milletine hayırlı evlat eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.