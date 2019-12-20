Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan esprili cevap: Böyle temenni mi olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin öngörülen tanıtım tarihini duyurması sonrası, Bakan Varank da Twitter hasabından otomobilin brandalı fotoğrafını paylaştı.

Malezya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin ön gösteriminin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılmasının planlandığını söyledi.

Bu açıklama sonrası Bakan Varank da sosyal medya hesabından ön gösterim araçlarının brandalı fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında yerli otomobilin prototipinin tanıtılmasının planlandığı tarih ile "TOGG", "Bilişim Vadisi" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" etiketlerine yer veren Varank, iki fotoğraf kullandı.

BAKAN VARANK'TAN TWITTER'DA ESPRİLİ CEVAP: BÖYLE TEMENNİ Mİ OLUR YA!

Yerli otomobilin yüksekliği sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yerli otomobilin SUV olacağını iddia ederken konuyla ilgili bir kullanıcı da "Umarım Mustafa Varank’ın boyu kısadır" yorumunda bulundu.

Bu yoruma Bakan Varank'tan yanıt gecikmedi. Varank, "Boyum zaten kısa da, böyle temenni mi olur ya :(" ifadelerini kullandı.