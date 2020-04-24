Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli otomobil hakkında açıklama!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomotiv Sanayicileri Derneğinin Yönetim Kurulu Toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Bakan Varank, “Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz; potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor'' dedi
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24 Nisan 2020 Cuma 16:23
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