Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan’da

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapmak üzere Budapeşte'ye geldi.

Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapacak olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, başkent Budapeşte'ye geldi. Bakan Varank'ı Budapeşte Havalimanında Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay karşıladı. Karşılamanın ardından önce otele giden Bakan Varank ve beraberindeki heyet, daha sonra Gül Baba Türbesi Kültür Kompleksi'ne geçti. Bakan Varank ve eşi Esra Varank'ı burada Gül Baba Vakfı Başkanı Adnan Polat ve Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Başkanı Suat Karakuş karşıladı. Türbe ve kompleksi gezen Bakan Varank, dua ederek ve türbe hakkında detaylı bilgi aldı.

"Hem Gül Baba hazretlerinin türbesi şanına yakışır bir şekilde restore edilmiş oldu"

Ziyaretin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuşan Bakan Varank, " Bugün Gül Baba hazretlerinin türbesini ziyaret ediyoruz. Gül Baba hazretleri sadece 10 yıl burada yaşamasına rağmen hem bizim tarihimiz açısından hem de Macar tarihi açısından çok önemli izler bırakan bir gönül insanı. Burada hükümetimiz Macar hükümeti ile beraber çok güzel bir restorasyon gerçekleştirdi. Hem Gül Baba hazretlerinin türbesi şanına yakışır bir şekilde restore edilmiş oldu, hem de etraftaki bu tekke ele alınarak burası güzel bir kültür sanat merkezi haline getirildi" dedi.

"Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere dayanıyor"

İki ülkenin tarihten gelen derin bağları olduğunu belirten Bakan Varank, "İki ülke hükümetlerinin böyle bir ortaklıkta buluşmuş olması çok önemli. Türkiye ve Macaristan'ın tarihi çok eskilere dayanıyor, ve bu güzel kültür sanat merkezi de tekke de türbe de o tarihe hizmet eden güzel bir eser olarak ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, 25-26 Haziran'da Budapeşte'de Türkiye-Macaristan KEK Toplantısı'na katılımının yanı sıra bir dizi diplomatik temas gerçekleştirdikten sonra Türk ve Macar iş insanlarıyla bir araya gelerek, Türkiye'deki fırsatlara ilişkin yatırımcılara bilgi verecek.

Kaynak: İHA