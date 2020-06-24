Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan SARB-83 müjdesi!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ile ilgili müjdeyi verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yer üstü ve yeraltındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ardışık delici uçak bombasının (SARB-83) ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti! Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi. HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün" dedi.
SARB-83, ilklere imza atarak testi geçti!— Mustafa Varank (@varank) June 24, 2020
Türkiye’de ilk kez ardışık delici teknolojisine sahip canlı mühimmat test edildi.
HABRAS altyapısı sayesinde, gizli mühimmat projelerinin düşük maliyetlerle kısa sürede test edilebilmesi artık mümkün.#MilliTeknolojiHamlesi ?? pic.twitter.com/Hw548HgDHU
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