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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.Varank, Twitter hesabından, Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğrafını paylaştı. Varank, paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Suriye sınırında görev yapan Mehmetçiği ziyaret etti.

Varank, Twitter hesabından, Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğrafını paylaştı. Varank, paylaşımında, "Kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın." ifadelerini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan sınırda Mehmetçiğe ziyaret

Kaynak: AA




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