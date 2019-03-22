Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Yalova'ya müjde

YALOVA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yalova Avrasya Giyim İhtisas ve Yalova İMES Makina İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Bakanlığımızdaki tüm işlerini de hızlandırıyoruz. Amacımız buraların hızlıca yatırımcılarla buluşması." dedi.

AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Varank, Yalova'yı önemsediklerini ve ilin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Reel sektörün Yalova'ya daha çok yatırım yapmasını istediklerini belirten Varank, bunun için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

Varank, Yalova'da 17 yılda 13 milyar liralık özel sektör yatırımını teşvik ettiklerini ve bu sayede 31 bin kişiyi yeni iş imkanına kavuşturduklarını bildirdi.

Yalova'da 2002 yılı öncesinde hiç OSB olmadığını anımsatan Varank, "Biz 17 senede 6 OSB kurduk. Buralarda 4 binin üzerinde vatandaşımız istihdam ediliyor. Eğer buralar tam olarak faaliyete geçerse inşallah 24 bin vatandaşımıza yeni iş imkanları oluşmuş olacak." ifadelerini kullandı.

Bir müjde vermek istediğini dile getiren Bakan Varank, "Yalova Avrasya Giyim İhtisas ve Yalova İMES Makina İhtisas OSB'lerin Bakanlığımızdaki tüm işlerini de hızlandırıyoruz. Amacımız buraların hızlıca yatırımcılarla buluşması. Tabii şehrimizde, Sayın Vekilimiz bana söyledi, ihtisas sanayi OSB'lerle ilgili şayia dolaşıyormuş. Değerli arkadaşlar biz buraları organize ihtisas sanayi bölgesi olarak kurduğumuz için bunun takibini yapacak olan bizleriz. Şehir planlarında bunların nasıl işaretlendiğinin bir önemi yok. Burada ihtisas OSB olarak kurduğumuz OSB'ler aynı şekilde devam edecektir." diye konuştu.

- "Hizmetle buluşmak için gün sayan bir Yalova var"

Yerel seçimlere yaklaşıldığını da hatırlatan Varank, şunları dile getirdi:

"31 Mart'ı iple çeken, hizmetle buluşmak için gün sayan bir Yalova var. CHP belediyeciliğinin ne olduğunu görmek isteyenler, gelsin bir Yalova'yı ziyaret etsin diyoruz. Maalesef bugün borç batağı içinde yüzen, icralarla boğuşan, bir yıllık bütçesinin tamamını borca yatırsa ödeyemeyecek bir Yalova Belediyesi mevcut. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız defaatle dile getiriyor, 'CHP demek çöp demektir, çukur demektir, susuzluk demektir.' diye. İşte Yalova. İcralık araçları yüzünden sokaklarında çöp birikintileri olan bir şehir. Diğer yandan, içme suyu altyapısı bakımından Yalova oldukça eski bir altyapıya sahip, kayıp kaçak oranı oldukça çok yüksek. Güzelim sularımız evlere ulaşmadan neredeyse yarısı boşa akıp gidiyor. Asbestli borular hastalık saçıyor. İşte bu sorunu bilip de şu 5 yılda buna yönelik bir kazma bile çakmayan bir belediye Yalova'yı yönetiyor. CHP belediyeciliği dediğimiz de işte budur. CHP belediyeciliği Yalova'ya 5 yıl kaybettirmiştir. Zaman, Yalova'da CHP'ye veda zamanıdır."

Varank, 31 Mart'ın Yalova'nın CHP'den kurtulacağı, tekrar hizmetlerle buluşacağı bir dönem olduğunu ifade ederek, AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı Yusuf Ziya Öztabak'ın ortaya koyduğu tüm projelerin, kendisinin de projesi olduğunu vurguladı.

- "Sayısız hizmeti Yalova'mıza kazandırdık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın 20 milyon liralık bir kaynağı Yalova'ya aktaracağını ve 24 Mayıs'a kadar başvuruların devam edeceğini belirtti.

Yalova'nın eğitime verdiği öneminin de farkında olduklarını kaydeden Varank, şöyle konuştu:

"Zaten şehrimize üniversiteyi biz kazandırdık. Geleceğin teminatı çocuklarımız için Yalova'da çok vizyoner bir projeyi hayata geçirecek. İlimize Deneyap Teknoloji Atölyesi kazandırmak istiyoruz. Bu noktada belediyeyle iş birliği içinde çalışmamız gerekiyor. Yer seçimi ve bina yapımı belediyemizden, içinin en yeni ekipmanlarla donatılması ve eğitim faaliyetleri de bizden olacak. Çocuklarımız burada robotik, kodlama, tasarım ve yapay zeka gibi alanlarda projeler geliştirebilecekler. Geleceğin bilim insanları inşallah işte bu merkezlerden çıkacak.

Biz merkezi hükümet olarak Yalova'ya Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar 12,5 milyar liralık yatırım yaptık. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan haberleşmeye sayısız hizmeti Yalova'mıza kazandırdık ancak gelin görün ki yerel yönetimdeki şanssızlığı yüzünden Yalova 5 yılını kaybetti. Daha da kötüsü, Yalova'nın geleceğine de etki edecek bir borç batağına belediyemiz sürükledi. Yalova inşallah 31 Mart'ta eskinin telafi edildiği bir hizmet dönemine 'merhaba' diyecek. Ben şimdiden AK Parti belediyeciliğinin Yalova'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Ziyarette, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Yalova Milletvekili Meliha Akyol, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkanı adayı Yusuf Ziya Öztabak hazır bulundu.

Öte yandan Bakan Varank, Yalova'daki programı kapsamında Valiliği ve Taşköprü Sanayi Sitesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA