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  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Bazı kolonyalarda fiyat arttırma yok

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Bazı kolonyalarda fiyat arttırma yok

Koronavirüs nedeniyle kolonya fiyatlarının artmasının ardından devreye giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül yargıda koronavirüs önlemlerini açıkladıAdalet Bakanı Gül yargıda koronavirüs önlemlerini açıkladı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüs hakkında açıklamaDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan koronavirüs hakkında açıklama

 

20 Mart 2020 Cuma 17:10

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