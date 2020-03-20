Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Bazı kolonyalarda fiyat arttırma yok

Koronavirüs nedeniyle kolonya fiyatlarının artmasının ardından devreye giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.