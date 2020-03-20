Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı açıkladı! Bazı kolonyalarda fiyat arttırma yok
Koronavirüs nedeniyle kolonya fiyatlarının artmasının ardından devreye giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini bildirdi.
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20 Mart 2020 Cuma 17:10
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