Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı kurumlar Edirne’de bir araya geldi

EDİRNE (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bünyesindeki kurumların istişare toplantısı Edirne'de gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki Tekirdağ'da düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kurumların istişare toplantısının ikincisi Edirne'de bir restoranda gerçekleştirildi.

Yapılan istişare toplantısına, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Sanayi ve Teknoloji Müdürü Salih Akbulut, KOSGEB Edirne Müdürü Veysel Vural ve Trakya Kalkınma Ajansı Edirne Yatırım Destek Ofisi uzmanları katıldı.

Toplantıya katılan Trakya Kalkınma Ajansı, Edirne Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOSGEB Edirne Müdürlüğü temsilcileri 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve 2018 Kamu-Üniversite-Sanayi-İş Birliği (KÜSİ) faaliyetleri değerlendirildi.

İl sanayi yapısı değerlendirilerek güncel sorunlara yönelik çözüm önerilerinin istişare edildiği toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Veysel Vural, 2019 yılı KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi ve bu hususta kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine karar verildi.

KOSGEB koordinasyonunda yürütülen COSME programı kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı ile KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü’nün işbirliği yapabileceği konular görüşüldü ve bir sonraki toplantıda ele alınacak konuların belirlenmesinin ardından toplantı sona erdi.

Kaynak: AA