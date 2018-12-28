Sanayiciler AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Altunbaş’a projelerini anlattılar

Sınırlı Sorumlu Tüm Sanayiler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Gökçen Alemdaroğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Trabzon'daki sanayileri tek çatı altında toplayacakları Tüm Sanayi Sitesi Projesi ile alakalı bir sunum yapan Alemdaroğlu, "Sanayiyi Değirmendere havzasından çıkarıp daha geniş, daha modern bir alana taşımalıyız. Geniş meydan alanları ile bilindik sanayi sitelerinden farklı, çalışanların ve müşterilerin kendilerini iyi hissetmeleri için tasarlanan dünya çapında bir proje olarak tasarlandı. Mevcut sanayideki 90 metre kara olan işyerlerini büyütüp daha modern ve iş güvenliğine uygun yapısı bulunan yeni çalışma alanlarını şehrimize kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Savunma Sanayiine yedek parça üretmeyi planlıyorlar

Projenin önemli noktalarından birinin "savunma sanayii" için yedek parça üretimi yapılmasının planlandığını sözlerine ekleyen Alemdaroğlu, "Savunma sanayiine yönelik yedek parça üretimi burada gerçekleştirilebilir. Gençlerimizi sanayilerde çalışmaya eğilimli hale getirmek için modern sanayiler kurulmalı. Savunma sanayiine parça üreten bölge, o bölgeyi yukarıya taşıyacaktır. Çünkü, savunma sanayii sektörü kendisine her ülkede rahatlıkla pazar bulabiliyor. Bu proje bölgemizi de parlayan bir yıldız yapacaktır" diyerek 550 üyeden oluşan bir kooperatif kurduklarını ve siyaset ve bürokrasinin desteklerini beklediklerini söyledi.

"Vizyon projelere destek verilmeli"

Başkan Altunbaş, böylesine önemli bir projeye destek vermenin kendilerini son derece mutlu edeceğini söyleyerek "Ortak akılla birlikte istişare ederek şehrimize katkı sağlayacak her türlü projede taşın altına elimizi koymaya hazırız. Trabzon'un modern bir sanayi sitesine kavuşturulması arzumuz ve önceliğimizdir. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle ve belediye başkanlarımızla birlikte elimizden gelen gayreti göstereceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Trabzon'a ve bölgeye katkı sağlayacak vizyon projelerin hayata geçirilmesi önemli bir kazanım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA