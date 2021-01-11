TV 8'in sevilen yarışması Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yarışan Sancakay Morgül dikkat çekti. Sancakay adının anlamı merak ediliyor. Peki Sancakay ne demek? | Sancakay adının anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

SANCAKAY NE DEMEK?

Sancakay adı unisex bir isimdir. Survivor 2021'de gönüllüler takımında yarışan Sancakay Morgül, dolayısıyla merak edilen isim iki kelimenin birleşiminden oluşmaktadır.

SANCAKAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Sancak kelimesi mızrak ya da mızrağa takılan bayrak anlamına gelirken ay kelimesi de gökyüzündeki ayı temsil etmektedir. Bu nedenle Sancakay üstünde ay olan sancak anlamına gelmektedir.

SURVİVOR SANCAKAY KİMDİR?

Sancakay Morgül, İzmir ve Rize’de büyüdü. Spor hayatına ritmik jimnastik ile başladı ve lise 3’e kadar İzmir’de eğitimine devam etti.

Sancakay Morgül'ün detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

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