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Sancaktepe 1 - 4 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Sancaktepe, İnegölspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sancaktepe 1 - 4 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Sancaktepe, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Sancaktepe ve İnegölspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'da  31. hafta maçında Sancaktepe sahasında İnegölspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Sancaktepe - İnegölspor maçı skoru ne oldu?
Sancaktepe, İnegölspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Sancaktepe - İnegölspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

Sancaktepe İnegölspor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Oğuz Akyüz(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)

SANCAKTEPESancaktepe

Sancaktepe İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 2. Muhammed Ali Kol, 44. Kaan Baysal, 52. Şamil Başaran, 72. Emrah Özyaylaz, 76. Bilal Gündoğdu, 77. Ulaş Şimşek, 85. Uğur Işıkal, 87. Gökhan Çalışır, 91. Emre Gürbüz, 92. Berkay Sizer

Yedekler
41. Musa Emre Yakar, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 22. Semih İntepe, 34. Emrah Cülen, 36. Rıfat Kara, 39. Orkun Tırpancı, 45. Mustafa Yılmaz, 75. Anıl Kara, 80. Doğan Karakuş, 97. Yavuz Selim Tek

Teknik Sorumlu
Armağan Turhan

Goller
Yavuz Selim Tek,87.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Gökhan Çalışır 24.dk, Sarı Kart Emre Gürbüz 19.dk

Oyundan Çıkanlar
Uğur Işıkal 84.dk, Emrah Özyaylaz 76.dk, Berkay Sizer 46.dk, Kaan Baysal 35.dk, Ulaş Şimşek 46.dk

Oyuna Girenler
Rıfat Kara 84.dk, Doğan Karakuş 76.dk, Yavuz Selim Tek 46.dk, Orkun Tırpancı 35.dk, Ahmet Abdullah Çakmak 46.dk

İNEGÖLSPORİnegölspor

İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 7. Fatih Üge, 8. Metin Yüksel, 16. Selimcan Temel, 19. Mehmet Özdıraz, 20. Erdem Seçgin, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir

Yedekler
70. Mertcan Babat, 10. Erdi Can Şehit, 11. Emir Özsoy, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 88. Fatih Çiplak, 99. Gülhan Üreyen

Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir

Goller
Mehmet Özdıraz,1.dk (f), Metin Yüksel,45.dk (f), Ali Aydemir,45+1.dk (f), Ali Aydemir,69.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Emir Özsoy 78.dk, Sarı Kart Yunus Emre Duyan 49.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Özdıraz 90.dk, Fatih Üge 87.dk, Metin Yüksel 74.dk, Ali Aydemir 87.dk, Erdem Seçgin 74.dk

Oyuna Girenler
Bünyamin Yavaşoğlu 90.dk, Fatih Çiplak 87.dk, Emir Özsoy 74.dk, Bilal Yıldırım 87.dk, Gülhan Üreyen 74.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Manisa FK30237076207656
2Hekimoğlu Trabzon29178465255940
3Kocaelispor29167644245520
4Sarıyer301410643255218
5Ankara Demirspor301410648325216
6Çorum FK29147857304927
724Erzincanspor291310640254915
8Amed Sportif30146104439485
9Afjet Afyonspor29121164134477
10Uşak Spor2912894236446
11Kahramanmaraşspor2971012344831-14
12Zonguldak Kömürspor307914274230-15
13İnegölspor2951014314525-14
14Şanlıurfaspor297616346427-30
15Hacettepe Spor296518224223-20
16Ergene Velimeşe2941114356023-25
17Gümüşhanespor307518326326-31
18Sancaktepe FK306519286423-36
19Niğde Anadolu FK2931115224720-25

Fikstür

01.04.202124Erzincanspor0-1Çorum FK
01.04.2021Uşak Spor0-2Gümüşhanespor
01.04.2021Şanlıurfaspor1-2Sarıyer
01.04.2021Sancaktepe FK1-4İnegölspor
01.04.2021Kahramanmaraşspor0-2Kocaelispor
01.04.2021Hekimoğlu Trabzon1-1Manisa FK
01.04.2021Hacettepe Spor1-0Zonguldak Kömürspor
01.04.2021Ankara Demirspor3-0Niğde Anadolu FK
01.04.2021Amed Sportif1-1Afjet Afyonspor
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