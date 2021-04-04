Sancaktepe 1 - 4 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Sancaktepe, İnegölspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. hafta maçında Sancaktepe, İnegölspor ile karşılaştı. maç 1-4 sona erdi. Sancaktepe ve İnegölspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'da 31. hafta maçında Sancaktepe sahasında İnegölspor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. 15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Sancaktepe - İnegölspor maçı skoru ne oldu?
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Sancaktepe - İnegölspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
15 Temmuz Stadyumu - İstanbul - Sancaktepe
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
Sancaktepe İnegölspor Maçının Hakemleri
Mehmet Çağatay Lakot(hakem), Oğuz Akyüz(1. Yardımcı Hakem), Uğur Başdaş(2. Yardımcı Hakem), Feridun Daldaş(dördüncü Hakem)
Sancaktepe İlk 11
1. İhsan Turgut Kırveli, 2. Muhammed Ali Kol, 44. Kaan Baysal, 52. Şamil Başaran, 72. Emrah Özyaylaz, 76. Bilal Gündoğdu, 77. Ulaş Şimşek, 85. Uğur Işıkal, 87. Gökhan Çalışır, 91. Emre Gürbüz, 92. Berkay Sizer
Yedekler
41. Musa Emre Yakar, 21. Ahmet Abdullah Çakmak, 22. Semih İntepe, 34. Emrah Cülen, 36. Rıfat Kara, 39. Orkun Tırpancı, 45. Mustafa Yılmaz, 75. Anıl Kara, 80. Doğan Karakuş, 97. Yavuz Selim Tek
Teknik Sorumlu
Armağan Turhan
Goller
Yavuz Selim Tek,87.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Gökhan Çalışır 24.dk, Sarı Kart Emre Gürbüz 19.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Işıkal 84.dk, Emrah Özyaylaz 76.dk, Berkay Sizer 46.dk, Kaan Baysal 35.dk, Ulaş Şimşek 46.dk
Oyuna Girenler
Rıfat Kara 84.dk, Doğan Karakuş 76.dk, Yavuz Selim Tek 46.dk, Orkun Tırpancı 35.dk, Ahmet Abdullah Çakmak 46.dk
İnegölspor İlk 11
1. Gökhan Siverek, 2. Yunus Emre Duyan, 4. Seydi Kayasoy, 5. Gökhan Kurumuş, 7. Fatih Üge, 8. Metin Yüksel, 16. Selimcan Temel, 19. Mehmet Özdıraz, 20. Erdem Seçgin, 23. Oğuz Çetinkaya, 42. Ali Aydemir
Yedekler
70. Mertcan Babat, 10. Erdi Can Şehit, 11. Emir Özsoy, 24. Bünyamin Yavaşoğlu, 25. Bilal Yıldırım, 26. Ogün Çalışkan, 88. Fatih Çiplak, 99. Gülhan Üreyen
Teknik Sorumlu
Hasan Erkin Şimşir
Goller
Mehmet Özdıraz,1.dk (f), Metin Yüksel,45.dk (f), Ali Aydemir,45+1.dk (f), Ali Aydemir,69.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Emir Özsoy 78.dk, Sarı Kart Yunus Emre Duyan 49.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Özdıraz 90.dk, Fatih Üge 87.dk, Metin Yüksel 74.dk, Ali Aydemir 87.dk, Erdem Seçgin 74.dk
Oyuna Girenler
Bünyamin Yavaşoğlu 90.dk, Fatih Çiplak 87.dk, Emir Özsoy 74.dk, Bilal Yıldırım 87.dk, Gülhan Üreyen 74.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
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|Av
|1
|Manisa FK
|30
|23
|7
|0
|76
|20
|76
|56
|2
|Hekimoğlu Trabzon
|29
|17
|8
|4
|65
|25
|59
|40
|3
|Kocaelispor
|29
|16
|7
|6
|44
|24
|55
|20
|4
|Sarıyer
|30
|14
|10
|6
|43
|25
|52
|18
|5
|Ankara Demirspor
|30
|14
|10
|6
|48
|32
|52
|16
|6
|Çorum FK
|29
|14
|7
|8
|57
|30
|49
|27
|7
|24Erzincanspor
|29
|13
|10
|6
|40
|25
|49
|15
|8
|Amed Sportif
|30
|14
|6
|10
|44
|39
|48
|5
|9
|Afjet Afyonspor
|29
|12
|11
|6
|41
|34
|47
|7
|10
|Uşak Spor
|29
|12
|8
|9
|42
|36
|44
|6
|11
|Kahramanmaraşspor
|29
|7
|10
|12
|34
|48
|31
|-14
|12
|Zonguldak Kömürspor
|30
|7
|9
|14
|27
|42
|30
|-15
|13
|İnegölspor
|29
|5
|10
|14
|31
|45
|25
|-14
|14
|Şanlıurfaspor
|29
|7
|6
|16
|34
|64
|27
|-30
|15
|Hacettepe Spor
|29
|6
|5
|18
|22
|42
|23
|-20
|16
|Ergene Velimeşe
|29
|4
|11
|14
|35
|60
|23
|-25
|17
|Gümüşhanespor
|30
|7
|5
|18
|32
|63
|26
|-31
|18
|Sancaktepe FK
|30
|6
|5
|19
|28
|64
|23
|-36
|19
|Niğde Anadolu FK
|29
|3
|11
|15
|22
|47
|20
|-25
Fikstür
|01.04.2021
|24Erzincanspor
|0-1
|Çorum FK
|01.04.2021
|Uşak Spor
|0-2
|Gümüşhanespor
|01.04.2021
|Şanlıurfaspor
|1-2
|Sarıyer
|01.04.2021
|Sancaktepe FK
|1-4
|İnegölspor
|01.04.2021
|Kahramanmaraşspor
|0-2
|Kocaelispor
|01.04.2021
|Hekimoğlu Trabzon
|1-1
|Manisa FK
|01.04.2021
|Hacettepe Spor
|1-0
|Zonguldak Kömürspor
|01.04.2021
|Ankara Demirspor
|3-0
|Niğde Anadolu FK
|01.04.2021
|Amed Sportif
|1-1
|Afjet Afyonspor