Sancaktepe - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİ

Sancaktepe - Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Sancaktepe ve Afyonspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesi merak edilen tüm soruları haberimizde cevapladık. Bu sezon, ligde 9 maçın sonunda 17 puana ulaşan Sancaktepe FK, 4. sırada yer alıyor. Afyonspor ise 8 maçta topladığı 12 puanla 9. sırada bulunuyor. İşte, Sancaktepe - Afyonspor maçı canlı izle linki...

SANCAKTEPE - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Sancaktepe ile Afyonspor 11. hafta maçında karşı karşıya geliyor. 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadele, 18 Kasım Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma, koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacakken, hakem Volkan Okur tarafından yönetilecek. Volkan Okur'un yardımcılıklarını ise Fatih Karatağ ve Ferhat Dalgıç üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF ile Misli.com yayın hakları anlaşması üzerine her hafta belli başlı 2. Lig ve 3. Lig maçları Misli.com uygulamaları üzerinden canlı yayınlanıyor. 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Sancaktepe - Afyonspor maçının da Misli.com üzerinden canlı yayınlanacak.

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