Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hastanede tedavi gören depremzedeler ziyaretetti

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Kahramanmaraş merkezli depremde yaralı olarak kurtulan ve tedavileri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden depremzedeleri ziyaret etti.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hastanede tedavi gören depremzedeler ziyaretetti

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Kahramanmaraş merkezli depremde yaralı olarak kurtulan ve tedavileri Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam eden depremzedeleri ziyaret etti. Aralarında Malatya Vali Yardımcısı Kenan Eskin'in de bulunduğu depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Döğücü, yaralıların tedavi süreci ve son durumları hakkında Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu'ndan bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle yaralanan vatandaşlar, tüm yurtta olduğu gibi Sancaktepe Prof.Dr.İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de tedavi ediliyor. Dokuz saat arayla gerçekleşen ve Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem felaketinde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, yaralı depremzedelerin sağlık durumu ile ilgili de Başhekim Doç. Dr. Alpaslan Tanoğlu'ndan bilgi aldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü hastanede tedavi gören depremzedeler ziyaretetti

SAĞLIK DURUMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ ALDI

Başkan Döğücü hastanede yaralılarla ilgili tüm tedbirlerin alındığını, süreci yakından takip ettiğini ifade etti. Depremin yaralarının devlet millet el ele birlikte sarılacağını ifade eden Başkan Döğücü "Depremin ilk anından itibaren bölgedeki arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bizler tüm Sancaktepe olarak tek vücut halinde deprem bölgelerine yardımlarımızı yapıyor, konteyner kent kurma çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bunun yanında ilçemizde tedavi gören tüm depremzedeleri ziyaret ediyor, bir istek ve ihtiyaçları olması durumunda hemen harekete geçerek taleplerini yerine getiriyoruz. Devletimizin şefkat ve merhamet eliyle kurum ve kuruluşlarıyla dayanışma içerisinde her zaman vatandaşımızın yanında olacağımızı bir kez daha paylaşıyor, depremde vefat eden tüm kardeşlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

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