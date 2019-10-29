Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü terör örgütü yandaşları tarafından bayrak sopaları ve yumruklarla saldırılması sonrası gündeme geldi. İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı olan Şeyma Döğücü hakkında merakla araştırma yapılıyor. Peki Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kimdir? Nerelidir? İşte cevabı haberimizde...

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR? NERELİDİR?

Açıklamalarına ‘geçmiş olsun’ dileklerini ulaştıran herkese teşekkür ederek başlayan Şeyma Döğücü, Londra’da maruz kaldığı çirkin saldırıyı anlattı.

Döğücü, “Londra’nın göbeğinde PKK terör örgütünün ve yandaşlarının bir gösterisine denk geldiğimiz esnada üzerimize saldırı oldu. Biz orada bir toplantı vesilesiyle geçiş yaparken, meydanı gezmek üzereyken baktık terör örgütü ve yandaşları toplanmaya başladılar.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ LONDRA OLAYI NEDİR?

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yandaşları polis koruması altında eylem yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye terör örgütü yandaşları bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı. Döğücü saldırı anını anlattı.



500 ile bin kişi arasında kalabalık bir gruptu. Eylemlerine başladılar, protesto gösterilerine başladılar. Ellerinde terör örgütü elebaşının resimlerinin olduğu flamalar da mevcuttu. Türkiye aleyhine iftiralarla dolu pankartlar da mevcuttu.

Gösterilerine başladılar, slogan atmaya başladılar. Ancak orada yüksek sesle anonslarla Türkiye’nin sivilleri katlettiğini, kimyasal silah kullanarak çocukları öldürdüğünü söylemeye başladıklarında her duyarlı Türk vatandaşı gibi ben de orada sessiz kalmadım ve kendilerine yalan söylediklerini ifade ettim” sözlerini kullandı.

ŞEYMA DÖĞÜCÜ KİMDİR? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Döğücü, 1965 yılında Çorum'da doğdu. Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

Mazlum-Der, Hukukçular Derneği, Hukukçu Hanımlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Araştırma Kültür Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri ve insan hakları alanında gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

Döğücü, İstanbul Barosu seçimlerinde Çağrı Grubu ve Hukukun Üstünlüğü Grubu ile birlikte çalışmalarda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşuyla birlikte 2002 yılında AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kurucu Üyesi olarak siyasi hayata katıldı.

Şeyma Döğücü, İl Kadın Kolları Seçim İşleri Birim Başkanı, Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanı, Yerel Yönetimler Birim Başkanı ve Sancaktepe İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak çeşitli kademelerde görev aldı. 2009 Yerel Seçimleri'nde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

Döğücü, 2013-2014 yıllarında Türkiyenin ilk başörtülü kadın belediye başkan yardımcısı olarak Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2012 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi. Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak görev yaptı.

Evli ve 3 çocuk annesidir.

Şeyma Döğücü, 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’nin İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.