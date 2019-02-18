Sancaktepe Belediye Spor 0 - 2 Sarıyer / Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 22. hafta maçında Sancaktepe Belediye Spor sahasında Sarıyer ile 17.02.2019 13:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki Sancaktepe Belediye Spor - Sarıyer maçı kaç kaç bitti?

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