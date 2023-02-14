Sancaktepe depreme dayanıklı mı? Sancaktepe'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Sancaktepe depreme dayanıklı mı? Sancaktepe deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Sancaktepe’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Sancaktepe depreme dayanıklı mı? Sancaktepe'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sancaktepe Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Sancaktepe’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

sancaktepe-deprem-haritasi1.jpg

Sancaktepe için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 2 ile 460 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 52 ile 15 bin 873 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 46 ile 13 bin 962 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

sancaktepe-deprem-haritasi2.jpg

Sancaktepe depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sancaktepe genelinde çok ağır hasarlı 84, ağır hasarlı 416, orta hasarlı 2 bin 539, Hafif hasarlı ise 6 bin 733 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
ABDURRAHMANGAZİ529183515
AKPINAR1457268534
ATATÜRK1669285
EMEK422144394
EYÜP SULTAN524154419
FATİH735213538
HİLAL1754148
İNÖNÜ1448228
KEMALTÜRKLER1763230
KUZUDERE DEVLET ORMANI0000
MECLİS1664286
MERVE21296285
MEVLANA21493265
OSMANGAZİ1984416861
PAŞAKÖY1951125
SAFA21388256
SARIGAZİ417114322
VEYSEL KARANİ1047250504
YENİDOĞAN1663226
YUNUS EMRE317108312
TOPLAM844162.5396.733

Sancaktepe'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
ABDURRAHMANGAZİ311335
AKPINAR1173678
ATATÜRK00212
EMEK311436
EYÜP SULTAN10928
FATİH412154
HİLAL0026
İNÖNÜ00211
KEMALTÜRKLER00312
KUZUDERE DEVLET ORMANI0000
MECLİS10415
MERVE00315
MEVLANA11618
OSMANGAZİ11646111
PAŞAKÖY0000
SAFA10721
SARIGAZİ311230
VEYSEL KARANİ852658
YENİDOĞAN0019
YUNUS EMRE11925
TOPLAM4824216574

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sancaktepe geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
ABDURRAHMANGAZİ931
AKPINAR1.340
ATATÜRK359
EMEK844
EYÜP SULTAN628
FATİH1.257
HİLAL157
İNÖNÜ271
KEMALTÜRKLER329
KUZUDERE DEVLET ORMANI0
MECLİS393
MERVE457
MEVLANA434
OSMANGAZİ2.173
PAŞAKÖY65
SAFA517
SARIGAZİ704
VEYSEL KARANİ1.215
YENİDOĞAN313
YUNUS EMRE580
TOPLAM12.967

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sancaktepe ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sancaktepe Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sancaktepe’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

sancaktepe-deprem-haritasi3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sancaktepe Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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