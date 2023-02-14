Sancaktepe depreme dayanıklı mı? Sancaktepe'de deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Sancaktepe Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Sancaktepe’de 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Sancaktepe için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 2 ile 460 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 52 ile 15 bin 873 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 46 ile 13 bin 962 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Sancaktepe depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Sancaktepe genelinde çok ağır hasarlı 84, ağır hasarlı 416, orta hasarlı 2 bin 539, Hafif hasarlı ise 6 bin 733 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI ABDURRAHMANGAZİ 5 29 183 515 AKPINAR 14 57 268 534 ATATÜRK 1 6 69 285 EMEK 4 22 144 394 EYÜP SULTAN 5 24 154 419 FATİH 7 35 213 538 HİLAL 1 7 54 148 İNÖNÜ 1 4 48 228 KEMALTÜRKLER 1 7 63 230 KUZUDERE DEVLET ORMANI 0 0 0 0 MECLİS 1 6 64 286 MERVE 2 12 96 285 MEVLANA 2 14 93 265 OSMANGAZİ 19 84 416 861 PAŞAKÖY 1 9 51 125 SAFA 2 13 88 256 SARIGAZİ 4 17 114 322 VEYSEL KARANİ 10 47 250 504 YENİDOĞAN 1 6 63 226 YUNUS EMRE 3 17 108 312 TOPLAM 84 416 2.539 6.733

Sancaktepe'de ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI ABDURRAHMANGAZİ 3 1 13 35 AKPINAR 11 7 36 78 ATATÜRK 0 0 2 12 EMEK 3 1 14 36 EYÜP SULTAN 1 0 9 28 FATİH 4 1 21 54 HİLAL 0 0 2 6 İNÖNÜ 0 0 2 11 KEMALTÜRKLER 0 0 3 12 KUZUDERE DEVLET ORMANI 0 0 0 0 MECLİS 1 0 4 15 MERVE 0 0 3 15 MEVLANA 1 1 6 18 OSMANGAZİ 11 6 46 111 PAŞAKÖY 0 0 0 0 SAFA 1 0 7 21 SARIGAZİ 3 1 12 30 VEYSEL KARANİ 8 5 26 58 YENİDOĞAN 0 0 1 9 YUNUS EMRE 1 1 9 25 TOPLAM 48 24 216 574

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Sancaktepe geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI ABDURRAHMANGAZİ 931 AKPINAR 1.340 ATATÜRK 359 EMEK 844 EYÜP SULTAN 628 FATİH 1.257 HİLAL 157 İNÖNÜ 271 KEMALTÜRKLER 329 KUZUDERE DEVLET ORMANI 0 MECLİS 393 MERVE 457 MEVLANA 434 OSMANGAZİ 2.173 PAŞAKÖY 65 SAFA 517 SARIGAZİ 704 VEYSEL KARANİ 1.215 YENİDOĞAN 313 YUNUS EMRE 580 TOPLAM 12.967

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Sancaktepe ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Sancaktepe Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Sancaktepe’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sancaktepe Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.