TFF 2. Lig'de yeni sezon heyecanı bugün itibarıyla başlıyor. Birçok taraftarın ilgiyle takip ettiği 2. Lig'de futbol hasreti sona eriyor. Pazar günü oynanacak birçok önemli karşılaşma, izleyicileri bekliyor. Bu karşılaşmalardan birisi de Sancaktep FK ve Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak. İki takımda, lige kazanarak başlamak istiyor. Peki, Sancaktepe FK - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

SANCAKTEPE FK - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig'de haftanın önemli karşılaşmalarından birisi de Sancaktepe FK ve Hekimoğlu Trabzon arasında oynanacak. Mücadele, 20 Eylül Pazar saat 16.00'da başlayacak. Zorlu maç, İstanbul 15 Temmuz Türkiye Stadyumunda oynanacak. Maçın hakemi ise Semih Kurt olacak. Semih Kurt'un yardımcılıklarını Gürcan Dönmez ve Ramazan Ufuk Avdaş üstlenecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

TFF 2. Lig'de bu sezonun önemli iki takımı ilk hafta maçında karşılaşıyor. Karşılaşma, Pazar günü saat 16.00'da Misli.com üzerinden canlı izlenebilir. TFF ve Misli.com'un anlaşması üzerine her hafta bazı 2. Lig ve 3. Lig maçları canlı yayınlanacak.

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