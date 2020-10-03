Misli.com 2. Lig'de 3. hafta heyecanı sürüyor. Bu hafta oynanacak maçların arasında Sancaktepe FK ve Uşak Spor maçı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl Kırmızı Grupta mücadele eden Uşak Spor, bu yıl 2. Lig Beyaz Grupta bulunuyor. Beyaz Gruptaki ilk 2 maçını galibiyetle tamamlayan Uşak Spor'un 6 puanı bulunuyor. Sancaktepe FK ise ilk 2 haftada 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan elde etti. İki takım arasındaki son maç 2019 yılında oynanmıştı. Bu mücadeleyi, Sancaktepe 2-1 kazanmıştı. Peki, Sancaktepe FK - Uşak Spor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig'de Sancaktepe FK ve Uşak Spor arasında oynacak mücadele 4 Ekim Pazar günü saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma, 15 Temmuz Sancaktepe stadında oynanacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Bayram Başkan yönetecek. Bayram Başkan'ın yardımcılıklarını ise Yakup Erdoğan ve Ömer Akman üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Sancaktepe FK - Uşak Spor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 15:30'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.