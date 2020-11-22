Sancaktepe Spor'da 14'ü futbolcu olmak üzere 18 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.

Kulüpten henüz resmi açıklama yapılmadı.

14 futbolcunun koronavirse yakalanması sonrası önümüzdeki hafta 29 kasım Pazar günü oynanacak maç da ertelenecek.

TFF 2. Lig ekibi Sancaktepe Futbol Kulübü'nde daha önce de koronavirüs vakası yaşanmıştı. 9 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun 12 Haziran tarihinde liglerin başlaması ile ilgili aldığı karar sonrası Futbola Dönüş Protokolü kapsamında TFF 2. Lig ekibi Sancaktepespor'da COVID-19 testleri yaptırmış ve Teknik heyet, futbolcular, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personele yapılan testler sonucunda büyük bir şok yaşamışlardı. Test sonuçlarına göre; teknik heyetten 2, çalışanlardan 3, futbolculardan ise 4 kişi koronavirüse yakalanmıştı. Sancaktepe Futbol Kulübü'den konu ile ilgili yapılan açıklamada ''Kulübümüz tarafından 8 Mayıs Cuma günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştı. Yapılan ilk testlerde E-Nabız üzerinden alınan sonuçlara göre teknik heyetten 2, futbolculardan 4, çalışanlarımızdan 3 kişide test sonuçları pozitif çıkmıştı. Hiçbirinde hastaneye gitmeyi gerektirecek bir bulgu yoktur. Bu olay neticesinde gerekli izolasyon tedbirleri Covid-19 protokolüne göre uygulanmaya başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından açıklanacaktır.'' denilmişti.