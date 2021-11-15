Son günlerde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ardından fiyatlar iyice artmışken vatandaşlar da indirim noktalarını takip etmeye başladı. Sancaktepe'de indirim çadırının açıldığı haberlerinin ardından ise nerede olduğu merak konusu haline geldi. Bu kapsamda internet arama motorlarında Sancaktepe indirim çadırı nerede, nasıl gidilir? Sancaktepe indirim çadırı yol tarifi, adres şeklinde aramalar yapılıyor. İşte Sancaktepe indirim çadırı hakkında bilgiler...

SANCAKTEPE İNDİRİM ÇADIRI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

İstanbul Sancaktepe'de ilçesinde yapılan indirim çadırı, 15 Temmuz şehir stadının yanında kuruldu. Bu indirim çadırında 30 liraya gömlek, 100 liraya pantolon, 90 liraya ayakkabı, 150 liraya kışlık mont ve yüzde 70'e varan indirim ve çeşitli avantajların bulunduğu ifade ediliyor.

Sancaktepe indirim çadırına gitmek için öncelikle Avrupa yakasında yaşayan vatandaşların Anadolu yakasına geçiş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra otobüs, taksi, metro, minibüs gibi çeşitli toplu taşıma araçlarıyla veya kendi aracınızla Sancaktepe ilçesine giderek 15 Temmuz şehir stadının yanındaki çadıra ulaşabilirsiniz.

SANCAKTEPE İNDİRİM ÇADIRI YOL TARİFİ, ADRESİ

Sancaktepe indirim çadırının adresi şu şekildedir:

Abdurrahmangazi, Sevenler Cd. No:157, 34887 Sancaktepe/İstanbul

İndirim çadırı bu adresteki Sancaktepe 15 Temmuz Şehir Stadı'nın yanında bulunmaktadır.