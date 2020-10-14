Misli.com 2. Lig'de heyecan devam ediyor. 5. hafta maçlarında Sancaktepe Futbol Kulübü ile Zonguldak Kömürspor karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele önce detaylı bilgileri haberimizde verdik. Ligde orta sıralarda bulunan iki takımda, bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Sancaktepe, 4 maçta aldığı 8 puanla 4. sırada yer alıyor. Zonguldak Kömürspor ise 4 maçta 5 puan toplayarak 8. sırada yerini aldı. Peki, Sancaktepe - Zonguldak Kömürspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

SANCAKTEPE - ZONGULDAK KÖMÜRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak olan Sancaktepe FK - Zonguldak Kömürspor maçı, bugün saat 15.30'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Erdem Demirtaş tarafından yönetilecek. Erdem Demirtaş'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Özkan ve Tansu Doğan Yılmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ve Misli.com'un yayın sponsorluğu anlaşmasının ardından her hafta 2. ve 3. Lig'in bazı maçları Misli.com Android ve IOS uygulamalarından yayınlanıyor. Sancaktepe - Zonguldak Kömürspor maçı da bugün saat 15.30'da Misli.com'dan yayınlanacak.

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