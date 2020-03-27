SANCAKTEPE'DE 6 KATLI BİNANIN ÇATI KATINDAKİ DAİREDE YANGIN 

Sancaktepe'de bir sitedeki 6 katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00'da Meclis Mahallesi Manyas Sokak'ta bulunan sitede, 6 katlı binanın çatı katındaki dairede çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek sitenin içerisini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dairede mahsur kalan bir kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, bu kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alarak, bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntüler (Drone çekimi)

-Binadan yükselen dumanlar

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Sağlık ve polis ekipleri

-Sitedeki vatandaşlardan detaylar

-Cep telefonu kamerasıyla görüntü alan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA