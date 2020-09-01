Sancaktepe'de bir saldırgan marketteki kadın çalışanları darp etti!
Sancaktepe'de bir kişi bilinmeyen bir nedenden ötürü marketteki kadın çalışanlara saldırdı. Güvenlik kameralarına kaydedilen bu görüntülerde diğer müşterilerde yumruk atan kişiyi durdurmaya çalıştı.
Sancaktepe’de meydana gelen olayda marketteki kadın çalışanlar henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bir kişinin saldırısına uğradı. Diğer müşterilerin güçlükle ayırdığı kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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01 Eylül 2020 Salı 10:04
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