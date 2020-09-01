Sancaktepe'de bir saldırgan marketteki kadın çalışanları darp etti!

Sancaktepe'de bir kişi bilinmeyen bir nedenden ötürü marketteki kadın çalışanlara saldırdı. Güvenlik kameralarına kaydedilen bu görüntülerde diğer müşterilerde yumruk atan kişiyi durdurmaya çalıştı.