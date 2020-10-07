Meksika'da yapılan araştırmada aniden ölen 186 gencin beyninde hava kirliliği parçacıkları bulunduRecep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan kimdir? Ne zaman öldü? Neden öldü?Nazlı Bulum kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Oynadığı dizilerOğullarını trafik kazasında kaybeden aileden dava bekleyişiAK Parti'li Özkan: 6-8 Ekim ihanet girişiminin hesabını sormaya devam edeceğizSancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardıGözde Seda Altuner kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?Azerbaycan'ın ilerleyişi Paşinyan'ı korkuttu: Karabağ konusunda tavizler vermeye hazırıziPhone 12'nin tanıtım tarihi belli oldu!Swinger şebekesinde dehşet veren detay: Çocuklarını başka odaya kilitliyorlarmış
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardı

Sancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardı

Sancaktepe'de bir hafriyat kamyonu, toprak boşalttığı esnada bilinmeyen bir nedenle devrilerek açık dorsesiyle elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Kopan tellerin alev almasıyla küçük çaplı yangın çıkarken sürücünün hafif yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Sancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardı

Sancaktepe'de hafriyat kamyonu toprak boşalttığı sırada yola devrildi. Hafriyat kamyonunun açık olan dorsesi elektrik tellerini kopardı.

Kaza, Safa Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Tepe yolu caddesindeki boş araziye toprak boşaltmak için gelen 34 BD 6799 plakalı hafriyat kamyonu dorsesindeki toprak boşalttığı sırada devrildi. Açık olan dorse caddede bulunan elektrik tellerini kopardı. Kopma sonucu elektrik telleri yandı. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve elektrik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, elektrik ekipleri de elektrik telleri üzerinde çalışma yaptı. Hafriyat kamyonunun sürücüsü B.Ö. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Devrilen hafriyat kamyonu havadan görüntülendi. Mahalle sakini Nermin Akdemir, "Görünmez kaza diyelim. Bahçeden ben sese çıktım. Hafriyat kamyonu kumunu boşaltıyordu. O arada gümbürtü oldu ve araç devrildi. Araç elektrik direklerinin üzerine devrildi. Cadde boyunca elektrik telleri yandı. Çocuklar burada oynuyorlardı. Büyük bir tehlikeyi atlattık. İnşallah beyaz eşyalarımız da yanmamıştır." diye konuştu.

Sancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardıSancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardıSancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardıSancaktepe'de devrilen hafriyat kamyonu elektrik tellerini kopardı

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT