Sancaktepe'de kamyonet ve minibüs kaza yaptı

Sancaktepe 'de kamyonet ve yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Sancaktepe Fetih Mahallesi Geylani Caddesi üzerinde saat 09.00'da trafik kazası meydana geldi. Cadde üzerinden ilerleyen Gökhan Helman yönetimindeki kamyonet, Yamaç Sokak istikametine dönmek istediği sırada ters şeritten gelmekte olan Halis Bulut yönetimindeki minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Minibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Minibüste bulunan 2 yolcu hafif şekilde yaralandı.