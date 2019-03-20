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Sancaktepe’de korkutan depo yangını

İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı.

Sancaktepe’de korkutan depo yangını

İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık 5 bin metrekarelik bir depoda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Sancaktepe Emek Mahallesinde bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda olduğu öğrenilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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