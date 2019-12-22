Sancaktepe'de ormanlık alanda yangın çıktı!
Sancaktepe'de ormanlık alanın farklı noktalarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili polis sabotaj şüphesiyle çalışma başlattı.
Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi Kartal Sokağı'ndaki kişiler, saat 14.00 sıralarında ormanlık alandan dumanların yükseldiğini fark edip durumu itfaiye ve polise bildirdi.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Ormanlık alanın üç ayrı yerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Görgü tanıkları polise yangın esnasında ormanda şüpheli kişiler gördüklerini anlattı.
Asayiş ve terör ekipleri sabotaj şüphesiyle konuyla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler : sancaktepe, yangın, orman
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