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Sancaktepe'de soba zehirlenmesi: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 çocuk ölürken anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de soba zehirlenmesi: 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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