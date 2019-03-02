Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz sokakta bulunan bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazı, 10 ve 7 yaşındaki iki kardeşin ölümüne neden oldu. Çocukların annesi hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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