Sancaktepe’de tekel bayisinde silahlı saldırı

Sancaktepe'de silahlı saldırgan, husumetli olduğu akrabasına tekel bayisinde kurşun yağdırdı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sancaktepe’de tekel bayisinde silahlı saldırı

Sancaktepe'de silahlı saldırgan, husumetli olduğu akrabasına tekel bayisinde kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralanırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de bir tekel bayisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre aralarında husumet bulunan akrabasının tekel bayisine bir kişi elinde silahla geldi. Silahlı saldırgan akrabası S.B.'yi dükkan içerisine kadar kovaladı, ardından dükkan içerisinde kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan S.B. yaralandı.

Silahlı saldırıdan önce tekel bayisine girerek sigara almak için masaya para koyan vatandaşın, silahlı saldırı esnasında masa üstünde bulunan parasını ve sigarayı alıp dükkandan panikle çıkması ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alınırken polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Silahlı saldırı kamerada

Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırgan, hedefindeki kişiyi tekel bayisinin içerisine kadar kovalıyor. Saldırgan dükkan içerisinde akrabasına silahla ateş açıyor, ardından kaçıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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