İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sancaktepe'de tekstil atölyesinde yangın (2)

Sancaktepe'de tekstil atölyesinde yangın (2)

SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı.

Sancaktepe'de tekstil atölyesinde yangın (2)

SANCAKTEPE'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangın bitişikteki iki binaya sıçradı.

Yenidoğan Mahallesi Kıvrım Sokak'ta bulunan bir tekstil atölyesinde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Bitişikteki iki binaya da sıçrayan yangına müdahale yaklaşık 1 saat sürdü. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışması sürüyor. Yangında ölen yada yaralanan olmadı.

(FOTOĞRAF)

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.