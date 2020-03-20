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Sancaktepe’de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) – Sancaktepe’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek...

Sancaktepe’de trafik kazası: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) – Sancaktepe’de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

TEM Otoyolu Samandıra Bağlantı Yolu Samandıra Kavşağı yakınında Mert Aslan'ın kullandığı 34 PU 3066 otomobil, İsa Gerçek idaresindeki 52 K 0976 kamyonete arkadan çarptı.

Kazada sürücüler Aslan ile Gerçek ağır yaralandı.

Yaralılar Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA




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