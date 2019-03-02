Sancaktepe’deki soba faciasında 2 çocuk hayatını kaybetti

Sancaktepe'de bir evde sobadan sızan dumandan zehirlenen 2 çocuk hayatını kaybederken anneleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 10 ve 7 yaşındaki çocukların cesetleri adli tıp morguna kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi numara 28'de bulunan bir evde sobadan sızan duman sonucu facia yaşandı. Her sabah ekmek almaya giden ailenin o sabah evden çıkmaması üzerine komşuları merak etti ve Boyraz ailesinin evine gidip kapıyı çaldılar. Kapının açılmamasının ardından evin pencerelerinden içeri bakan komşular, evdeki anne Gülay Boyraz, Salih Boyraz ile Hayrunnisa Boyraz'ın baygın halde yattıklarını farkettiler. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 yaşındaki Salih ile 7 yaşındaki Hayrunnisa'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, anne Gülay Boyraz tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Babalarının ise o sırada evde olmadığı öğrenildi. Ailenin yakınları ile komşuları olay yerinde sinir krizi geçirdiler. Çocukların cansız bedenleri adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA