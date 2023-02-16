Sancar Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sancar Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sancar Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sancar Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sancar Yildirim 17 Şubat 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Sancar Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sancar Yildirim Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sancar Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gümüşhanespor futbol takımında oynamaktadır. Gümüşhanespor takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Sancar Yildirim'nin Gümüşhanespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sancar Yildirim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sancaryldrm/

Sancar Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sancar Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sancar Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sancar Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bucaspor

16 Ağu 2018 yılında A. Selçukspor

7 Ocak 2019 yılında Gümüşhanespor

Sancar Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sancar Yildirim şuan Gümüşhanespor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

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