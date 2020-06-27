Sancıya dayanamayan kadın otoparkta ayakta doğum yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde doğum için kliniğe gitmek üzere eşi ile evden çıkan kadın, şiddetli sancılara daha fazla dayanamayarak kliniğin otoparkında doğum yaptı.