Sancıya dayanamayan kadın otoparkta ayakta doğum yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde doğum için kliniğe gitmek üzere eşi ile evden çıkan kadın, şiddetli sancılara daha fazla dayanamayarak kliniğin otoparkında doğum yaptı.
Ünlü sunucu canlı yayında görevinden ayrıldığını duyurdu!
Google'dan haber yayıncılarına müjde! Artık içeriklere para ödeyecek
Tuzla'da çevre kirliliğine dikkat çekilmek için su altı temizliği yapıldı!
Pendik'te normalleşme sürecinin ilk etkinliği 'Kitap Okuma' oldu!
27 Haziran 2020 Cumartesi 18:33
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT