Sandali Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandali Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sandali Conde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sandali Conde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sandali Conde 26 Mart 2003 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sandali Conde Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Sandali Conde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sandali Conde'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Sandali Conde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sandali Conde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sandali Conde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sandali Conde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2010 yılında Donaustadt Alt.

1 Temmuz 2011 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2019 yılında Young Violets

Sandali Conde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sandali Conde şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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