Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) görev tanımı nedir, Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) ne iş yapar, Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) Tanımı;

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Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) Maaşları

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.20

Meslek Adı :

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Ağaçtan imal edilen sandalye parçalarını el aletleri kullanarak birbirine monte eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sandalye Monte İşçisi (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmal edilen sandalye parçalarını kısmına getirerek kullanacağı el aletlerini seçmek,

b) Bir çift sandalye arka ayağını mengeneye yerleştirmek,

c) Arka ayaklar üzerindeki morsa deliklerini tutkallar ve başlık uçlarını deliklere sokmak,

d) Mengeneyi sıkarak parçaların birbirine oturmasını sağlamak,

e) Ön ayakların başlıklarını ve oturak kısmının morsa deliklerini tutkallamak,

f) Ön başlıklarını morsa deliklerine sokmak,

g) Arkalık kısmını oturak kısmına monte etmek üzere arkalık kısmını monte tezgahına yerleştirmek,

h) Oturak kısmının arka tarafını ölçülere göre işaretlemek ve işaretlenen kısımlarını yuvarlak skerpela ile ayarlamak,

i) Oyulan kısımları arkalığa dayayarak vidalarla sabitleştirmek,

j) Diğer parçaları sandalye üzerindeki yerlerine monte ederek sandalyeyi ilgili kısma göndermek,

k) İş bitiminde kullandığı aletlerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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