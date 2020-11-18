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  3. Sandalyede gördüğü rüya kötü bitti! Telefonunu hırsıza kaptırdı

Sandalyede gördüğü rüya kötü bitti! Telefonunu hırsıza kaptırdı

İzmir'in Konak ilçesinde bir pastaneye giren hırsız, pastane sahibinin uyuduğunu fark edince masasındaki telefonu dikkatlice çalıp oradan uzaklaştı. Rahat bir tavır sergileyen hırsızın o anları kameralara saniye saniye kaydedilirken telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi ise durumu polise ihbar bildirdi.

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18 Kasım 2020 Çarşamba 14:59
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