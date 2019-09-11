Sandalyeden düştü! Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Cumhurbaşkanılığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı esnasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı, İmamoğlu sendeleyip yere düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu arasında bunun üzerine komik bir diyalog gerçekleşti.

"AYAĞI KAYDIRILDI" ESPRİSİ

İddiaya göre olay şu şekilde yaşandı. Bestepe'de toplantı devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, oturduğu sandalyenin ayağının kırılması sebebiyle yere düştü. Ancak hemen kalktı. Bunun üzerine salonda espriler havada uçuştu. Salonda, "Ayağı kaydırıldı" şeklinde espriler yapıldı.

"OTURDUĞUN SANDALYEYİ KIRDIN, PARASINI ÖDEMEN LAZIM"

Olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu'na "Biz bir şey yapmadık, bak bu israfa girer oturduğun sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım." dediği ifade edildi. İmamoğlu'nun ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" demesi üzerine toplantı salonunda gülüşmeler yaşandı.