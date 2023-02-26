Sander Alex Liit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Alex Liit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sander Alex Liit kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sander Alex Liit ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sander Alex Liit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Alex Liit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sander Alex Liit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Alex Liit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Alex Liit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Alex Liit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Alex Liit 11 Nisan 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Alex Liit Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Alex Liit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Alex Liit'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sander Alex Liit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Alex Liit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Sander Alex Liit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Alex Liit futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2019 yılında Nomme United

28 Ocak 2022 yılında Kuressaare

Sander Alex Liit kimdir

Sander Alex Liit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Alex Liit şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nõmme United (-2018)

Sander Alex Liit Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Sander Alex Liit nereli

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