Sander Havik İnnvaer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Havik İnnvaer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Havik İnnvaer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sander Havik İnnvaer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sander Havik İnnvaer 11 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Håvik Innvær şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sander Havik İnnvaer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına - tarihinde katılmıştır. Sander Havik İnnvaer'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sander Havik İnnvaer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sander Havik İnnvaer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sander Havik İnnvaer şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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