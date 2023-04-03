Sander Helland Richardsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Helland Richardsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Helland Richardsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sander Helland Richardsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sander Helland Richardsen 6 Şubat 2005 tarihinde Kristiansand şehrinde doğmuştur. Norveç uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sander Helland Richardsen Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
IK Start Kristiansand II futbol takımında oynamaktadır. IK Start Kristiansand II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Helland Richardsen'nin IK Start Kristiansand II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Sander Helland Richardsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sander Helland Richardsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında IK Start II
Sander Helland Richardsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sander Helland Richardsen şuan IK Start Kristiansand II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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