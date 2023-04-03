Sander Kalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Kalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Kalan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sander Kalan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sander Kalan 12 Mayıs 2004 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Sander Jeroen Kalan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sander Kalan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Kalan'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Sander Kalan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sander Kalan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Aarau U16
1 Temmuz 2020 yılında Aarau U18
12 Temmuz 2022 yılında FC Thun U21
Sander Kalan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sander Kalan şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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