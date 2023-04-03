Sander Kalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Kalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Sander Kalan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sander Kalan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.