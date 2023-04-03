Sander Kaldrastoyl Ostraat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sander Kaldrastoyl Ostraat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sander Kaldrastoyl Ostraat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sander Kaldrastoyl Ostraat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sander Kaldrastoyl Ostraat 2 Şubat 2005 tarihinde Stord şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sander Kaldrastøyl Østraat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sander Kaldrastoyl Ostraat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sander Kaldrastoyl Ostraat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Haugesund II futbol takımında oynamaktadır. FK Haugesund II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sander Kaldrastoyl Ostraat'nin FK Haugesund II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sander Kaldrastoyl Ostraat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sander Kaldrastoyl Ostraat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sander Kaldrastoyl Ostraat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sander Kaldrastoyl Ostraat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FK Haugesund II

Sander Kaldrastoyl Ostraat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sander Kaldrastoyl Ostraat şuan FK Haugesund II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sander Kaldrastoyl Ostraat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stord Fotball (-01/2021), FK Haugesund (01/2021-)

Norveç U18 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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